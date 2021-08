Milano: ruba pistola trovata durante lavori in casa, arrestato imbianchino (2)

26 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Il collaboratore dell'imbianchino, un 27enne salvadoregno con precedenti per reati contro il patrimonio, ha assistito a tutta la scena. Appena due giorni più tardi, arrivando nel cantiere, l'artigiano si è accorto che la porta dell'armadio era stata forzata e l'arma era sparita. Da quel giorno l'assistente non si è più presentato al lavoro, né ha risposto al telefono.

Dopo la denuncia del suo collega, questa mattina i carabinieri si sono presentati a casa del giovane collaboratore, dove oltre alla Beretta hanno trovato anche 18 grammi di marijuana già suddivisi in dosi. Il 27enne, arrestato per detenzione illegale di arma da sparo e per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, è stato portato nel carcere di Milano San Vittore.