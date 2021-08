Milano: in auto con quasi 7.000 euro scappa all'alt, scontro frontale con altro veicolo

26 agosto 2021 a

Milano 26 ago. (Adnkronos) - È scappato all'alt dei carabinieri ed è fuggito inseguito per 6 chilometri, finché non ha invaso la carreggiata opposta e centrato un'auto che proveniva dall'altro senso di marcia. È successo ieri pomeriggio nel Milanese. L'autista, un albanese di 26 anni incensurato, era a bordo di una Fiat Punto, insieme a una coppia di connazionali gemelli di 18 anni, quando, all'altezza di Settala, una Radiomobile gli ha intimato di fermarsi, azionando i dispositivi luminosi e sonori, ma lui è ripartito a forte velocità.

L'inseguimento, durato circa 5 minuti, è terminato a Liscate, sulla strada provinciale 39, dove uscendo da una rotonda l'auto dei fuggitivi ha invaso la corsia opposta e si è schiantata contro una Volvo guidata da un italiano di 25 anni, rimasto illeso nell'incidente.

I tre albanesi invece si sono feriti: l'autista, con un femore rotto, è stato portato in codice rosso non in pericolo di vita all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è tuttora ricoverato. Ferite più lievi per i due passeggeri. Perquisendo il 26enne i carabinieri hanno trovato 6.680 euro in contanti, che – ritenuti di provenienza illecita – sono stati sequestrati. L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.