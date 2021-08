Milano: Bernardo, 'legalità è dovuta, presidi polizia locale al Giambellino'

26 agosto 2021 a

Milano, 26 ago. (Adnkronos) - "Siamo nelle case Aler di via Giambellino 60, dal punto di vista dell'edilizia la Regione è già intervenuta, qui il grande problema non è la parte edile ma è la legalità: gli anziani sono soli, sono abbandonati e hanno paura di uscire perché vengono minacciati, non possiamo accettarlo". Lo sostiene Luca Bernardo, candidato per il centrodestra alla poltrona di sindaco di Milano.

Bernardo assicura che "Riaccenderemo la legalità, creando dei presidi fissi della polizia locale - donne e uomini che stimo e vogliono stare in mezzo alla gente - perché qui le persone hanno bisogno di vedere la polizia locale, di avere la legalità che non è un favore ma gli è dovuta".