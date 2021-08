26 agosto 2021 a

a

a

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Tomaso Montanari, rettore dell'Università per Stranieri, bolla le foibe e la giornata del ricordo come 'falsificazione storica revisionista'. Non è un'uscita infelice, ma un pensiero strutturato e pericoloso. Chi nega i massacri del comunismo titino non può essere rettore". Lo afferma il presidente della Regione Friuli, Massimiliano Fedriga.