Fiere: a Roma torna Welfair, tutto sul benessere con focus ritorno alla normalità

Roma, 26 ago. (Labitalia) - Fiera Roma torna ad accendere i riflettori sul benessere. Il 15 e 16 ottobre organizza - con il contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio - la seconda edizione di Welfair, la manifestazione dedicata alla salute e alla qualità della vita, attraverso l'esplorazione dei principali aspetti dello stato fisico, mentale e sociale della persona.

La pandemia che ha sconvolto il mondo nell'ultimo anno e mezzo ha imposto bioscienze e ricerca biomedica al centro di ogni dibattito di attualità, sfidando professionisti del settore e cittadini ad aggiornare competenze e strumenti. Partendo da questa inevitabile rivoluzione scientifico-medicale, che ha accelerato il processo di digitalizzazione e ha profondamente cambiato il rapporto tra scienza e società, Welfair 2021 avrà come tema centrale “Back to the future”. Come sarà il nostro ritorno al futuro, come la nuova normalità? E il futuro di malattie, nutrizione, telemedicina e bioscienze? Nutraceutica e giusta alimentazione, salute e stili di vita, telemedicina e e-health, bioscienze e ricerca farmaceutica sono gli argomenti attorno ai quali si articola la due giorni di conferenze, con l'obiettivo di dare risposta a questi fondanti interrogativi.

Coordinati da Giovanni Scapagnini, professore ordinario di Nutrizione clinica all'Università degli Studi del Molise e visiting professor presso l'Institute of Human Virology di Baltimora e da Davide Zella, Assistant Professor di Biochimica e Biologia Molecolare, co-direttore del Laboratorio di Biologia delle Cellule Tumorali, Institute of Human Virology dell'Università del Maryland, intervengono relatori del mondo scientifico e della ricerca di fama nazionale e internazionale.

L'appuntamento è per quest'anno ancora virtuale e, oltre alla parte congressuale, prevede spazi di incontro e business per aziende e operatori dei settori sanitario, medico, farmaceutico, parafarmaceutico, dermocosmetico, omeopatico, nutraceutico, nutrizionistico, di tecnologie e servizi legati a salute e benessere.

Una efficace piattaforma web guiderà addetti ai lavori, studenti e cittadini che hanno a cuore il proprio benessere, in un viaggio virtuale e interattivo verso la cultura dello star bene, rendendo possibile, comodamente dalla propria scrivania, seguire gli interventi plenaria, visitare gli stand espositivi virtuali, svolgere incontri singoli.

Aziende, pmi, startup, poli tecnologici, centri di ricerca e universitari hanno a disposizione un'agenda digitale di incontri d'affari con buyer selezionati dai principali mercati esteri.