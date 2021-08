26 agosto 2021 a





Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "E' semplicemente assurdo e incomprensibile che un lavoratore, in caso di contatto con un positivo, quindi in quarantena, non percepisca l'indennità di malattia, come prevede la circolare Inps del 6 agosto scorso. Chiediamo al ministro dell'Economia Franco e al ministro del Lavoro, Orlando, di porre rimedio a questo vulnus normativo". Lo afferma il senatore Udc Antonio De Poli.