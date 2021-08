Como: serra di marijuana in camera da letto, arrestato

26 agosto 2021 a

Milano 26 ago. (Adnkronos) - Un serra di marijuana in camera da letto. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Como Lurate Cavicchio (Co) all'interno dell'abitazione di un 29enne ghanese, arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo scorso martedì, 24 agosto, le fiamme gialle, insospettite da un forte odore di marijuana, hanno perquisito la casa, che fungeva come base logistica dell'attività legata agli stupefacenti. All'interno aveva diverse piante, alcune alte fino a un metro, coltivate indoor con lampade e ventole.

La stima dei baschi verdi della compagnia di Como è che il 29enne avrebbe potuto raccogliere oltre un chilo di sostanza, che immessa sul mercato avrebbe fruttato circa 10mila euro.