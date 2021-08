Como: serra di marijuana in camera da letto, arrestato (2)

26 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Tutte le piante sono state sequestrate, così come le attrezzature e i prodotti necessari per la coltivazione, gli strumenti di pesatura e il materiale per il confezionamento.

Il ghanese, al termine delle operazioni, è arrestato in flagranza di reato dai militari e trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo che si è concluso con la condanna a un anno di reclusione e una multa da 2.667 euro, con l'applicazione della sospensione condizionale della pena.