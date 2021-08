Calcio: Verona, ufficiale l'acquisto di Simeone in prestito dal Cagliari

26 agosto 2021 a

a

a

Verona, 26 ago. - (Adnkronos) - L'attaccante Giovanni Simeone passa in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari al Verona. Ad annunciarlo è stato il club scaligero con un comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Cagliari Calcio – a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone, 26enne attaccante argentino con cittadinanza spagnola che ha scelto il 99 come numero di maglia".