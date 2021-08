Calcio: Juventus non libera CR7 gratis, finora nessuna offerta per il portoghese

26 agosto 2021 a

a

a

Torino, 26 ago. - (Adnkronos) - Nell'incontro tra Jorge Mendes, procuratore di Cristiano Ronaldo, e la dirigenza della Juventus che si è concluso da pochi minuti, i bianconeri hanno ribadito di non voler liberare il portoghese a titolo gratuito. Lo riporta Sky Sport. La dirigenza bianconera (l'a.d. Maurizio Arrivabene, il vicepresidente Pavel Nedved e il capo dell'area sport Federico Cherubini) è stata decisa e rigida durante l'incontro con Jorge Mendes, ribadendo l'intenzione di vendere il giocatore solo alle condizioni stabilite e ha chiesto al procuratore di CR7 da ora in poi chiarezza mediatica nella gestione della vicenda. Al momento alla Juventus non è arrivata nessuna offerta ufficiale per il 5 volte pallone d'oro né da parte del Manchester City, né dal Paris Saint Germain.