Brescia: cade dalla moto a Desenzano del Garda, grave 21enne

26 agosto 2021 a

Milano 26 ago. (Adnkronos) - All'alba di oggi, intorno alle 5.30, a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, un ragazzo di 21 anni è rimasto gravemente ferito, dopo essere caduto dalla moto.

L'incidente, la cui dinamica non è ancora chiara, è avvenuto in via Vo', nei pressi del villaggio turistico Glam Village. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, automedica, ambulanza e Polizia stradale.

Il motociclista 21enne – a quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia – è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia con un trauma alla gamba.