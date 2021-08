Biglietti per il Salone dell'automobile di Los Angeles (LA Auto Show) ora in vendita per SoCal per scoprire di persona i migliori veicoli di ultima generazione

26 agosto 2021 a

- Ingresso generale, pacchetti VIP e selezionati disponibili per scoprire la gamma più diversificata di marchi e veicoli in occasione di qualsiasi evento automobilistico del 2021

LOS ANGELES, 25 agosto 2021/PRNewswire/ -- Il Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show), il principale evento annuale in presenza dedicato all'auto e al lifestyle, ha annunciato che i biglietti sono ora in vendita. Tra il 19 e il 28 novembre, i nuovi acquirenti di auto e gli appassionati di automobili saranno nuovamente in grado di scoprire e provare i veicoli più recenti e le opzioni di mobilità personale presso il Los Angeles Convention Center.

Negli spazi interni ed esterni di 1 milione di piedi quadrati del LA Auto Show verranno presentati i più recenti veicoli elettrici, a idrogeno e a gas, i marchi post-vendita e gli scooter per la mobilità personale per soddisfare la domanda di coinvolgimento e intrattenimento in presenza in sospeso da due anni.

Con il crescente interesse per i veicoli a emissioni zero (ZEV), la fiera debutterà in una pista di prova interna per veicoli elettrici (EV). Electrify America sarà il fornitore ufficiale di ricarica per l'area di 45.000 piedi quadrati, consentendo ai visitatori di porre domande e interagire direttamente con l'azienda che vanta la più grande rete pubblica di ricarica rapida negli Stati Uniti, oltre a scegliere tra una vasta gamma di modelli EV da testare.

L'evento di quest'anno, che si terrà nell'epicentro dei veicoli elettrici del Paese e nella capitale della cultura automobilistica mondiale, presenterà il miglior mix di veicoli elettrici e a gas per consumatori e potenziali acquirenti al fine di mostrare tutte le opzioni disponibili in un ambiente senza pressione sulle vendite.

"Siamo fieri di essere parte integrante della cultura automobilistica di SoCal, dell'innovazione EV e di un evento imperdibile nel calendario del settore", ha dichiarato Lisa Kaz, CEO e titolare del LA Auto Show. "Quest'anno, i visitatori avranno la più ampia gamma di auto, furgoni e SUV, oltre a esperienze interattive da scoprire con familiari e amici in un ambiente sicuro e confortevole che ha sempre qualcosa per tutti".

I punti salienti dell'evento includono:

Quest'anno per l'accesso al Salone dell'auto di Los Angeles non sarà disponibile una cassa; i biglietti potranno essere acquistati online sul sito Web laautoshow.com/ticket o con carta di credito presso le biglietterie automatiche presenti in loco. I biglietti singoli, e i pacchetti famiglia e VIP includono:

A settembre saranno comunicati programmi speciali e offerte di biglietti per militari e soccorritori. Per gruppi con più di 20 persone, i partecipanti possono contattare direttamente il Salone dell'automobile di Los Angeles per informazioni sul prezzo del biglietto.

Il Salone dell'automobile di Los Angeles 2021 sarà gestito in piena conformità con tutti i protocolli di sicurezza richiesti dal dipartimento di sanità pubblica della contea di Los Angeles. Per informazioni aggiornate e linee guida in vista dell'imminente evento, visitare il sito Web LAAutoShow.com.

Informazioni sul Salone dell'automobile di Los Angeles (LA Auto Show®)

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il primo grande Salone dell'automobile nordamericano della stagione annuale ed è ampiamente riconosciuto come uno degli eventi più influenti a livello globale. Riflettendo la sua ubicazione geografica, la fiera celebra la passione degli abitanti di Los Angeles per le auto e offre una piattaforma globale per la tecnologia e l'innovazione del settore, sinonimo di California. L'esposizione è aperta per 10 giorni durante il periodo del Ringraziamento ed è una destinazione imperdibile per molti influencer del settore, appassionati di auto e famiglie che desiderano trascorrere una giornata fuori durante la stagione festiva. Organizzato ogni anno presso il Los Angeles Convention Center, il Salone dell'automobile di Los Angeles contribuisce all'economia locale con diverse centinaia di milioni di dollari, stimola il mercato del lavoro della zona ed è il principale generatore di entrate per il LA Convention Center. Nel 2021, le giornate dei media e del settore, AutoMobility LA, si svolgeranno dal 17 al 18 novembre e includeranno una serie di annunci e rivelazioni rivoluzionari del settore. Le porte saranno aperte al pubblico dal 19 al 28 novembre. Il Salone dell'automobile di Los Angeles è approvato dalla Greater LA New Car Dealer Association ed è di proprietà e gestito da ANSA Productions. Per ricevere le ultime notizie e informazioni sull'esposizione, segui il programma del Salone dell'automobile di Los Angeles su Twitter, Facebook o Instagram e iscriviti su http://www.laautoshow.com/ per ricevere avvisi.

Informazioni su Electrify America, LLC

Electrify America LLC, la più grande rete di ricarica rapida CC negli Stati Uniti, investirà 2 miliardi di dollari in 10 anni in infrastrutture per veicoli a emissioni zero (ZEV), istruzione e accesso. L'investimento consentirà a milioni di americani di scoprire i vantaggi dei veicoli elettrici e di supportare la creazione di una rete nazionale di stazioni di ricarica pratiche e affidabili in luoghi di lavoro, comunità e autostrade. Electrify America prevede di disporre di oltre 1.700 stazioni di ricarica totali con oltre 9.500 caricatori entro la fine del 2025. Durante questo periodo, l'azienda estenderà la sua presenza in 49 Stati e nel Distretto della Columbia, mantenendo il proprio impegno a sostenere l'aumento dell'adozione di ZEV con una rete completa, tecnologicamente avanzata e attenta alle esigenze del cliente.

Le aziende interessate a partecipare all'imminente Salone dell'automobile di LA e/o alle giornate dei media e del settore (AutoMobility LA), possono contattare Terri Toennies, Presidente del LA Auto Show all'indirizzo [email protected] Per richieste stampa, inviare un'e-mail a Kat Kirsch all'indirizzo [email protected] .

