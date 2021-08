Arriva Phosphora World! L'Iron Worlds Championship (IWC) di IronFX è ancora in corso. In palio un milione di dollari!*

26 agosto 2021 a

a

a

- LIMASSOL, Cipro, 26 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Il 3° round dell'Iron Worlds Championship di IronFX è iniziato. La competizione Phosphora World è ora attiva e durerà fino al 13 settembre. L'Iron Worlds Championship di IronFX ha suscitato interesse nella comunità del trading a seguito dell'impressionante espansione del settore dei broker durante lo scorso anno.

Come entrare in Phosphora World

I trader possono partecipare a Phosphora World aprendo tutti gli account di trading che desiderano e finanziandoli con l'importo minimo di $500. Ogni trader potrà scegliere il proprio nickname prima di iniziare il trading. Se un trader si classifica al primo posto nel Phosphora World, passerà alla semifinale depositando solo l'importo minimo pari a $500. Per tutti gli altri partecipanti che accedono alla semifinale, sarà richiesto un deposito minimo di $3.000.

Premi in palio per un valore complessivo di 1 milione di dollari

In ogni round, i vincitori riceveranno premi in denaro da un montepremi del valore complessivo di 1 milione di dollari.* Nell'attuale round, ci saranno 5 vincitori, ognuno dei quali riceverà i seguenti premi in denaro:

Round correnti e rimanenti:

Phosphora World inizia il 14 agosto e termina il 13 settembre. Per gli altri round, le date sono le seguenti:

nformazioni su IronFX

IronFX è un premiato leader nel trading online, con 10 piattaforme di trading e oltre 300 strumenti negoziabili forex, metalli spot, futures, azioni, indici spot e commodities. Il broker serve più di 1 milione di clienti provenienti da oltre 180 paesi fornendo alcune delle condizioni più competitive del settore, tra cui spread ultra-bassi ed esecuzione rapida.

Collegamenti correlati

Sito web di IronFX: https://www.ironfx.com/

Scopri di più sull'Iron Worlds Championship: https://www.ironfx.com/iron-worlds-championship/en

Tutte le operazioni di trading comportano rischi, con la possibilità di perdere l'intero capitale investito. Unisciti all'Iron Worlds Championship.

REGISTRATI ORA

https://www.ironfx.com/en/register?campaign=iron-worlds-championship

Tutte le operazioni di trading comportano rischi, con la possibilità di perdere l'intero capitale investito.

*Soggetto a termini e condizioni.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1601664/IronFX_Logo.jpg