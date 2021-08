Afghanistan: ultime attiviste Pangea s'imbarcano a Kabul, 'tutti sogni andati distrutti' (2)

26 agosto 2021 a

(Adnkronos) - “Sono molto triste per le ragazze della mia generazione, cosa ne sarà di loro?”, si chiede l'attivista, che prosegue: “Piango pensando a tutto il lavoro fatto con Pangea per i diritti e l'indipendenza delle donne in Afghanistan. Spero che tutte le persone siano al sicuro e che nessun talebano busserà alla loro porta, perché conosco la paura che si prova quando da innocenti si vive nascosti per non essere arrestati”.

“Sento il mio cuore spezzato. ma credo nell'umanità. La brutalità e la crudeltà non dureranno per sempre”, conclude la 29enne afghana, prima di mettersi in salvo.