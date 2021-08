Afghanistan: Perego (Fi), 'Occidente torni ad essere protagonista'

26 agosto 2021 a

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - “Il duplice attentato kamikaze di Kabul, che al momento ha causato 13 morti e 50, feriti mette in luce: l'incapacità dei Talebani di garantire la sicurezza in quello che era il primo banco di prova, ovvero il rispetto delle operazioni di evacuazione entro il 31 agosto; la presenza di diverse sigle dell'orbita jihadista che non si riconoscono nella leadership talebana se non, ma è presto dirlo, di componenti antagoniste tra gli stessi Talebani; da ultimo, la conferma dell'importanza di una forza militare multinazionale come una soluzione per la tutela della sicurezza che avrebbe probabilmente impedito il verificarsi di attacchi di questa natura. Sta a noi occidentali ora riflettere sull'opportunità di tornare ad essere protagonisti del destino del popolo afghano”. Lo afferma Matteo Perego, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera.