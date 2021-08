Afghanistan: Laforgia (Leu), 'fare presto e informare Camere su rischio terrorismo'

26 agosto 2021 a

a

a

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "I ministri Di Maio e Guerini tengano costantemente informato il Parlamento sul rischio terrorismo in Afghanistan. Bisogna concludere al più presto le operazioni di evacuazione di chi ha lavorato in questi anni per aiutare la popolazione. E costruire rapidamente corridoi umanitari per tutti coloro che non vogliono rimanere ostaggio del regime talebano. Sono ore cruciali e bisogna fare in fretta. Davanti ai nostri occhi si sta consumando una delle più grandi tragedie umanitarie di questo secolo". Così il senatore di Leu Francesco Laforgia.