Uno studio appena pubblicato e sottoposto a revisione paritaria da esperti dimostra l'efficacia di Equashield CSTD nel prevenire la contaminazione pericolosa da farmaci quando si preparano farmaci citotossici in un ambiente reale

- Studio clinico indipendente conferma la capacità di Equashield di eliminare fuoriuscite e perdite durante la preparazione di Gemcitabina

PORT WASHINGTON, New York, 25 agosto 2021 /PRNewswire/ -- Equashield (Equashield.com), un fornitore leader di Dispositivi di trasferimento a sistema chiuso (CSTD -Closed System Transfer Devices) per i farmaci pericolosi, ha annunciato oggi la pubblicazione di uno studio dopo revisione paritaria che dimostra l'efficacia del suo CSTD nell'eliminazione delle fuoriuscite di sostanze pericolose durante la preparazione di farmaci antineoplastici.

Lo studio europeo Efficacia dei Dispositivi di trasferimento di farmaci a sistema chiuso nel ridurre le fuoriuscite durante la preparazione di farmaci antineoplastici è stato pubblicato sulla Rivista internazionale di ricerca ambientale e salute pubblica. Ha rivelato che, rispetto ai sistemi chiusi alternativi, il CSTD di Equashield è efficace nell'eliminare fuoriuscite e perdite durante la preparazione della gemcitabina (GEM). GEM è un farmaco chemioterapico utilizzato in una gamma di trattamenti oncologici.

« È stato dimostrato che gli operatori sanitari regolarmente esposti a farmaci antineoplastici sono sottoposti ad un rischio elevato di condizioni mediche avverse, creare un CSTD a sistema completamente chiuso è una componente essenziale nella preparazione e somministrazione di questi farmaci, » ha detto Marino Kriheli, Cofondatore di Equashield. « Questo studio, che conferma che il CSTD di Equashield è un dispositivo completamente chiuso che impedisce più vie di esposizione rispetto ai sistemi alternativi, dimostra a quale livello il nostro prodotto può proteggere gli operatori sanitari dai rischi di esposizione a farmaci pericolosi. »

Lo studio è stato condotto tra il 2016 e il 2021 nell'unità di preparazione citotossica centralizzata di un ospedale di Genova. I ricercatori hanno analizzato campionamenti di salviettine e ovatta all'interno e all'esterno dell'area di preparazione per la contaminazione da GEM. La GEM è stata misurata anche prelevando campioni dalla superficie nel dispositivo di accesso alla fiala e il dispositivo di connessione per sacca per endovena dopo la ricostituzione e la preparazione del farmaco. Non sono stati trovati livelli rilevabili di GEM in nessun campione utilizzando il CSTD di Equashield, il che suggerisce che elimina efficacemente le fuoriuscite e le perdite durante la preparazione di farmaci antineoplastici, così come le contaminazioni di superficie nell'unità di trattamento.

Progettato dal zero per mitigare tutte le comuni vie di esposizione, il CSTD di Equashield include un sistema integrato di equalizzazione della pressione all'interno del barile della siringa, eliminando le camere d'aria esterne ingombranti; barile della siringa completamente incapsulato, che impedisce la fuoriuscita di aerosol o vapori; doppi aghi interni che non lasciano mai il sistema, eliminando il rischio di punture di aghi; e un sistema di chiusura a doppia membrana per garantire connessioni a secco per ogni uso. È l'unico sistema progettato con un asta dello stantuffo in metallo dedicata per mitigare la contaminazione dello stantuffo siringa, una via di esposizione comunemente trascurata.

Equashield è un fornitore leader di soluzioni manuali e automatizzate per la composizione e la somministrazione di farmaci pericolosi. La gamma di prodotti di Equashield include il Dispositivo di trasferimento a sistema chiuso (CSTD) EQUASHIELD® e EQUASHIELD® Pro, il primo sistema chiuso di preparazione farmaceutica automatizzata. Il CSTD di Equashield è clinicamente dimostrato per proteggere gli operatori sanitari dall'esposizione a farmaci pericolosi. Copre più vie di esposizione rispetto ai sistemi alternativi e ha superato il protocollo di contenimento dei vapori di alcol proposto nel 2015 da NIOSH, confermando che può contenere i vapori e le emissioni più difficili. Gli studi hanno dimostrato che il CSTD di Equashield è più veloce da installare e più facile da usare rispetto ai sistemi concorrenti. Utilizzato da centinaia di ospedali e cliniche in tutto il mondo, EQUASHIELD ha il marchio CE ed è convalidato dalla FDA per prevenire l'ingresso di microbi fino a sette giorni.

