Tenova intensifica il suo impegno per una produzione metallurgica sostenibile

25 agosto 2021 a

a

a

(Adnkronos) - La European Steel Technology Platform (Estep) ha riconfermato Roberto Pancaldi, Ceo di Tenova, tra i membri del Direttivo con il ruolo di vicepresidente. Per l'azienda del Gruppo Techint, impegnata da sempre a sviluppare tecnologie innovative per una produzione metallurgica sostenibile, Estep rappresenta un contesto importante per contribuire fattivamente alla transizione verde dell'industria siderurgica europea.

La Piattaforma, diventata entità legale indipendente nel marzo 2018 con tredici membri fondatori (tra cui Tenova), ha l'obiettivo di coinvolgere gli stakeholder del settore siderurgico, dagli istituti di ricerca ai player industriali, per mettere in atto azioni collaborative e progetti innovativi volti ad affrontare le sfide della crescita sostenibile dell'industria siderurgica europea. Queste includono la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza energetica e la digitalizzazione.

Inoltre i membri di Estep hanno celebrato la firma ufficiale della Clean Steel Partnership (Csp), una partnership pubblico-privata nata nel contesto delle politiche Ue per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, con l'obiettivo di supportare la leadership europea nella trasformazione dell'industria dell'acciaio in un settore neutrale in termini di emissioni di CO2 pur preservandone la competitività sul mercato globale. Enrico Malfa, Direttore R&S di Tenova, è stato nominato membro del Direttivo della Partnership.

"Stiamo vivendo un momento storico importantissimo per la gestione del rischio climatico: mai come ora le istituzioni, le realtà produttive e la società civile hanno preso davvero coscienza del problema. Sappiamo però che serve una visione di medio-lungo periodo il più possibile condivisa con tutti i player delle singole industrie per far sì che questo impegno si traduca in strategie concrete ed efficaci. Per questo motivo, sono orgoglioso di essere parte di Estep: una piattaforma che davvero gioca un ruolo chiave per la transizione verde dell'industria siderurgica europea. Tenova ha le tecnologie e le competenze per abilitare i produttori e accompagnarli lungo questo percorso", ha dichiarato Roberto Pancaldi.

"Senza condividere conoscenze e risorse non è possibile raggiungere gli obiettivi ambiziosi posti dal Green Deal Europeo: la Clean Steel Partnership è un catalizzatore che offre l'opportunità di mettere a fattor comune le eccellenze del settore siderurgico. Il suo obiettivo generale è di sviluppare tecnologie per ridurre la emissioni di CO2 derivanti dalla produzione di acciaio dell'Ue dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990, con il fine ultimo di raggiungere la neutralità climatica. Siamo pronti per questa sfida", ha affermato Enrico Malfa.

Tenova ha un ruolo non solo direttivo, ma anche operativo nei diversi Focus Group (Fg) di Estep per mettere a fattor comune la propria esperienza e conoscenza su temi specifici, promuovendo e partecipando attivamente alle diverse iniziative promosse. In particolare, la società è parte del Fg Circular Economy, di cui Enrico Malfa è Chairman, e nei Fg Low Carbon&Energy Efficiency e Fg Smart Factory.