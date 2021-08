25 agosto 2021 a

New York, 25 ago. - (Adnkronos) - Serena Williams dà forfait allo Us Open. Lo ha annunciato la stessa 39enne statunitense sui social: “Dopo un'attenta considerazione e seguendo i consigli dei dottori e del mio team, ho deciso di non partecipare agli Us Open per permettere al mio fisico di recuperare dal problema al tendine del ginocchio”. L'assenza della vincitrice di 23 tornei del Grande Slam segue quelle di Rafael Nadal e Roger Federer.