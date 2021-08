Tennis: On, le scarpe di Federer sbarcano a Wall Street (2)

25 agosto 2021 a

(Adnkronos) - Fondata nel 2010 dall'ex atleta professionista Olivier Bernhard con gli amici David Allemann e Caspar Coppetti, la On ha aumentato le vendite online del 200% durante la pandemia. Presente anche in oltre ottomila store, compreso il monumentale "global flagship" aperto a New York a dicembre, ha sviluppato scarpe leggere, per il running prima e per il tennis poi.

L'avvento di Roger Federer, che si ritiene abbia investito cinquanta milioni di franchi, ha portato anche allo sviluppo di una nuova linea di scarpe che il campione svizzero ha contribuito a progettare. Il modello di punta, "Centre Court" cosa 95 euro al paio. La crescita, dal punto di vista dei bilanci è evidente. Dai 33,1 milioni di franchi di perdite nel 2020, la On è infatti passata a registrare un attivo di 3,8 milioni di franchi nei primi sei mesi del 2021.