Pd: Fioroni, 'Siamo noi la storia' il 27 e 28 agosto, 'rimbocchiamoci le maniche' (2)

(Adnkronos) - Ci sarà poi una sessione dedicata alle donne, “Le donne come motore della Repubblica”, con la giornalista Maria Antonietta Calabró, la consigliera comunale Luisa Ciambella, il direttore di Operazioni Policarta Martina Giusti, l'onorevole Rosy Bindi ed il Ministro per il Sud, Mara Carfagna. Una sessione sarà dedicata allo sport con lo speciale contributo di Babe Vio, Leonardo Bonucci e la sua famiglia, Ciro Immobile e Ludovica Delfino. Seguirà la riflessione con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sulle contingenze e le sfide internazionali della Repubblica.

E ancora l'incontro con gli amministratori locali per rilanciare la Repubblica delle autonomie che, oltre al ruolo centrale dei sindaci, non può fare a meno del ruolo dei consiglieri comunali come elemento peculiare ed indispensabile per garantire la partecipazione democratica e il coinvolgimento alla gestione della cosa pubblica per il raggiungimento del bene comune. La frontiera della nuova politica è la formazione. Responsabilità e coraggio per diventare attori del proprio futuro e poter dire orgogliosamente: “La storia siamo noi”.