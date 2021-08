Paralimpiadi: Pancalli, '5 medaglie? Siamo alla prima giornata, parliamo alla fine..'

25 agosto 2021 a

Tokyo, 24 ago. - (Adnkronos) - "Siamo solo alla prima giornata, parliamo all'ultima perché sono scaramantico...". Così il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, dopo la prima giornata delle Paralimpiadi che ha portato 5 medaglie all'Italia, di cui due d'oro, tutte dal nuoto. "Tutti i nostri ragazzi -sottolinea Pancalli ai Rai Sport- quando prendono una medaglia hanno la consapevolezza di essere fonte d'ispirazione per tanti altri atleti che ancora non sanno di esserlo". "Siamo qui con 115 campioni, alcuni saliranno sul podio, altri no ma racconteranno pagine importanti dello sport italiano e spero che raggiungano i sogni che si sono prefissati", conclude il presidente del Cip.