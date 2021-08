Milano: chi è Ciro Di Maio, il conduttore tv arrestato/scheda

25 agosto 2021 a

Milano 25 ago. (Adnkronos) - Napoletano, 46 anni, Ciro Di Maio - arrestato ieri a Milano per acquisto e detenzione di droga a fini spaccio - è conduttore tv, ma anche autore, attore e regista.

Dal 2009 sul canale Marcopolo conduce il programma "Diario di Viaggio". Appassionato di fotografia, Di Maio scrive anche sul travel magazine “Diari di viaggio di Marcopolo”. Al suo attivo ha anche una mostra fotografica dal titolo “Gaia, la natura diventa arte", inaugurata nel 2014.

Negli anni – si legge sul suo sito internet personale – Di Maio è stato "inviato per vari programmi tv" e ha realizzato "reportage e rotocalchi di cucina, moda, design, arte e fotografia".

La sua biografia online riporta anche partecipazioni come attore in fiction e film tv e a teatro e sottolinea che il debutto di Ciro Di Maio è stato “con Raffaella Carrà nel 1988 in ‘Carramba che fortuna!'”.