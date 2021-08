Milano: Cecchetti, 'Lega si occupa di problemi città, Sala e Pd parlano di Salvini'

25 agosto 2021 a

a

a

Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "La Lega sta lavorando per Milano, girando nelle periferie, e non solo nelle periferie, ascoltando la gente, cercando soluzioni concrete per risolvere i problemi che peraltro solleviamo con i nostri consiglieri comunali da cinque anni.La sinistra, il Pd e il sindaco Sala invece parlano tutto il giorno di Salvini, di ius soli o di ddl Zan, per nascondere i reali problemi di Milano, peggiorati dai cinque anni di disattenzione cronica della giunta Sala verso le periferie". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.