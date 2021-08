Lavoro: benessere in ufficio dipende anche da un 'buon' sonno, webinar per rigenerarlo

25 agosto 2021 a

Roma, 25 ago. (Labitalia) - Grazie alla collaborazione con Fitprime Corporate, nasce in Cattolica Assicurazioni il ciclo di webinar dedicati a “Il potere del sonno”, condotti da Guglielmo Nigro, esperto del settore, per aumentare la consapevolezza relativa allo stress e al potere rigenerante del sonno, sfatarne i falsi miti e creare nuove buone abitudini. Il percorso si è aperto nei mesi scorsi con il webinar “Il sonno che nutre”, primo appuntamento che ha analizzato cosa è il sonno visto come processo fondamentale per rigenerare e riparare il corpo e, soprattutto, riequilibrare la mente. Sono stati inoltre indagati i tanti intrecci tra salute e sonno. Troppo spesso infatti l'importanza del sonno per il nostro benessere viene sottovalutata.

Il secondo webinar si è tenuto il 22 giugno ed ha trattato “I disturbi del sonno”, durante il quale sono stati analizzati gli aspetti fisiologici e simbolici dei principali disturbi del sonno (come,ad esempio l'insonnia, i risvegli e le apnee notturne). È stata evidenziata la grande differenza tra dormire e riposare, come anche la molteplicità degli stati e dei cicli del sonno. Durante questo secondo appuntamento sono stati forniti alcuni input per analizzare ed iniziare a gestire “distrubi del sonno”.

Il ciclo si concluderà a settembre con l'ultimo appuntamento “Sonno e stili di vita”, in cui verrà affrontato il tema di come lo stile di vita (alimentazione, attività fisica, capacità di gestione dello stress) impatta la qualità del nostro dormire. Ciò che succede durante il giorno condiziona la qualità del sonno e viceversa. Un intreccio complesso ma necessario per elaborare delle nuove strategie di benessere.

“Il percorso si impernia in un quadro più ampio di wellbeing nel quale tutte le azioni proposte sono orientate al rispetto ed al benessere degli individui: le persone che stanno bene tendono ad avere rapporti più sereni con i colleghi, sono più orientate a raggiungere obiettivi comuni. Per stare bene è importante “prendersi cura di sé” e questa pratica, comunque, non è scontata. E' necessario in primo luogo acquisire consapevolezza, allenarsi ed allenare le persone alla cultura del benessere e del prendersi cura di se stessi", commenta Angelo Zega, responsabile Wellbeing Cattolica Assicurazioni.

In quest'ottica Cattolica Assicurazioni e Fitprime Corporate hanno intrapreso un percorso di partnership che mira a supportare le persone ad allenare non soltanto la “sfera fisica” ma anche gli altri ambiti del wellbeing.“Rendere l'ambiente di lavoro piacevole e interessante è anche un nostro obiettivo come wellbeing. Il ciclo “il potere del sonno” è a nostro avviso coerente con le esigenze espresse in questo new normal e la nostra idea di wellbeing come corporate" conclude Laura de Filippis, Wellbeing - Academy& People Development Cattolica Assicurazioni.

Fitprime Corporate è il programma di welfare che supporta le aziende attraverso un percorso di wellbeing legato a 4 aree specifiche: attività fisica, nutrizione, salute e condivisione. L'obiettivo dei programmi Fitprime Corporate è quello di migliorare sia la vita dell'individuo che la cultura del posto di lavoro.