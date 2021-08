Eutanasia: Europa Verde, raccolta firme referendum grande successo, serve legge

25 agosto 2021 a

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Siamo felicissimi dello straordinario risultato raggiunto dalla raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione dell'eutanasia promossa dall'Associazione Luca Coscioni, al quale abbiamo partecipato come firmatari e promotori. 750mila firme dimostrano in maniera eloquente che il referendum affronta e dà risposte a una grande questione sociale rimossa dal Parlamento: quella della qualità del vivere e della libertà di scelte fino alla fine della vita". Lo affermano i co-portavoce di Europa Verde Eleonora Evi e Angelo Bonelli.

"È necessario approvare, anche nel nostro Paese, una legge che segua la strada già intrapresa da Olanda, Belgio e Spagna. Come Europa Verde -concludono Evi e Bonelli- continueremo a mettere a disposizione tutti i nostri rappresentanti eletti nelle istituzioni e i nostri iscritti avvocati per l'autenticazione delle sottoscrizioni alla proposta di referendum".