Ciclismo: Roglic, 'sempre bello vincere, il finale era adatto alle mie caratteristiche'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "E' stata una tappa molto dura, corta ma il caldo si è fatto sentire. Ho sofferto nel finale quando ho spinto fino in fondo e per fortuna è stato abbastanza per vincere. Mas ha dimostrato di essere fortissimo e sta pedalando alla grande. E' sempre bello vincere. Era un finale che mi piaceva, con pendenze dure, adatto alle mie caratteristiche, sapevo di poter fare bene. Era una bella sfida per me e la squadra ha fatto un lavoro meraviglioso”. Queste le parole di Primoz Roglic dopo il successo nell'undicesima tappa della Vuelta di Spagna. "Nonostante la caduta ieri è stata una buona giornata e con la tappa di oggi andiamo avanti con la nostra tabella di marcia“, aggiunge lo sloveno al momento terzo nella classifica generale.