Calcio: Luigi De Laurentiis, 'notizia su cessione Bari priva di ogni fondamento'

Bari, 25 ago. - (Adnkronos) - "Il presidente Luigi De Laurentiis ha appreso con estremo stupore quanto dichiarato in radio dal sig. Auriemma in merito a una presunta trattativa per la cessione della SSC Bari. La notizia, destituita di qualunque fondamento, stupisce per tempistica oltre che per inconsistenza". Attraverso il sito ufficiale del Bari, Luigi De Laurentiis, presidente del club pugliese, smentisce la volontà di vendere la società biancorossa. "Fake news di questo tipo non hanno altro scopo che il clamore, soprattutto in un momento in cui la nostra attenzione è totalmente rivolta alla costruzione di una squadra che possa affrontare al meglio l'imminente stagione sportiva", conclude De Laurentiis.