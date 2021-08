Calcio: Kaio Jorge, 'Juve un sogno, voglio fare un'ottima stagione'

25 agosto 2021 a

Torino, 25 ago. - (Adnkronos) - "Sono venuto qui per fare un'ottima stagione. Giocherò con dei giganti e voglio imparare tutto ciò che è possibile. Io sono qui per imparare e lottare per fare più gol possibili e voglio comportarmi al meglio con i miei compagni". Queste le prime parole del nuovo attaccante della Juventus Kaio Jorge nel corso della conferenza stampa di presentazione.

"Questa squadra è sempre stata un sogno per me -aggiunge il 19enne brasiliano-. È il risultato di grandissimi sforzi per me. Qui siamo in Europa, il calcio è importantissimo e io darò il meglio ogni giorno in campo e fuori".