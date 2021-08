Afghanistan: Ravetto, 'Letta si pronunci su parole Nure Musse Ali'

25 agosto 2021 a

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - “Le donne scappano dai Talebani. La signora Nure Musse Ali dovrebbe farsi un giretto a Kabul invece di pontificare da un Paese che le garantisce libertà di pensiero e di espressione. Il portavoce dei Talebani ha dichiarato che 'le donne devono restare a casa, per ora non possono lavorare. È per il loro bene'. Dopo le dichiarazioni di Simona Bonafè, aspettiamo con ansia una presa di posizione -chiara- del segretario nazionale Enrico Letta e della commissione Pari opportunità della Regione Toscana di cui la signora Ali fa parte”. Lo afferma Laura Ravetto, responsabile Pari opportunità della Lega.