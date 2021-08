Motomondiale: Dovizioso potrebbe raggiungere Rossi alla Yamaha Petronas

24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - L'idea di un team composto da Valentino Rossi e Andrea Dovizioso nelle ultime ore sta assumendo contorni concreti. La separazione tra Maverick Vinales e Yamaha prima della fine della stagione ha dato una scossa al mercato dei piloti della MotoGP. Secondo Sky Sport lo spagnolo potrebbe anticipare la sua avventura in Aprilia, con cui sarà già in pista per i test a Misano a fine mese.

In sella alla sua M1 salirebbe Franco Morbidelli, che dovrebbe accelerare così il suo passaggio nel team factory, e avere finalmente una moto ufficiale. L'ex campione del mondo della Moto2 è ancora out dopo l'operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro ma, al rientro, che probabilmente sarà a Misano, si aprirebbero le porte del box di fianco a Quartararo. Dovizioso diventa il principale candidato a sostituire Morbidelli in Petronas, diventando per la prima volta compagno di team del 'dottore'.

Dovizioso avrebbe la moto di Morbidelli, meno aggiornata, per poi guidare nel 2022 una Yamaha ufficiale, sempre nel team satellite. In attesa del recupero di Morbidelli, sarà Crutchlow a correre al posto di Vinales, con Jake Dixon, in prestito dalla Moto2, ad affiancare Rossi almeno a Silverstone. Ma dopo la tappa inglese potrebbe finire la pausa dalle corse per il pilota forlivese.