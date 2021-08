Milano: De Corato, 'Ztl A. Sforza aumenterà caos serale sui Navigli'

24 agosto 2021 a

Milano 24 ago. (Adnkronos) - “Non bastavano area B, area C e parcheggi a pagamento. Dal 1° settembre sarà attiva una ztl serale nella zona dei Navigli. Un'altra mossa di questa giunta nella lotta contro gli automobilisti". Così in una nota Riccardo De Corato, membro della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia e assessore regionale alla Sicurezza in Lombardia.

"Sala e Granelli, dopo Area B e Area C non sono ancora convinti dei disagi al traffico che si creano subito all'esterno delle zone a traffico limitato?", si chiede De Corato, convinto con l'attivazione della zona a traffico limitato "nella zona dei Navigli, negli orari serali e notturni già adesso trafficati, all'esterno dell'area in questione si creerà il delirio".