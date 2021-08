24 agosto 2021 a

Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Dopo l'arrivo di Patrick Cutrone, l'Empoli è pronto a chiudere per un altro giovane attaccante italiano: dall'Inter è infatti in arrivo Andrea Pinamonti. Il classe 1999 si trasferirà in prestito e ritroverà così il tecnico Aurelio Andreazzoli, che lo ha già allenato nella prima parte della stagione 2018-2019 al Genoa.