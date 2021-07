Lombardia: giunta Regione approva nuova legge su Protezione civile

26 luglio 2021 a

Milano, 26 lug. (Adnkronos) - È stata approvata dalla giunta regionale della Lombardia la proposta di legge in materia di Protezione civile, volta ad individuare nuove misure di disciplina e al riordino del sistema regionale lombardo di Protezione civile. "L'idea generale - ha spiegato l'assessore regionale al Territorio e protezione civile, Pietro Foroni - era ottenere un testo normativo quanto più snello possibile per agevolarne la fruizione e costruendo, allo stesso tempo, una disciplina completa relativa agli aspetti di carattere tecnico. Si tratta di una proposta a cui stiamo lavorando da tempo - ha aggiunto l'assessore -fortemente voluta, che mira a sostenere l'operato della Protezione civile e valorizzare il ruolo del volontario. Con questa legge puntiamo ad arricchire l'impianto normativo vigente con nuove prescrizioni che valorizzino le specificità del sistema lombardo".

Il nuovo modello introdotto prevede, accanto alle previgenti autorità di Protezione civile, l'attribuzione ai presidenti delle Province lombarde, quali vertici degli enti di area vasta, di specifiche funzioni. "All'articolo 5 della nuova normativa si specifica, inoltre, che, oltre a consolidare le funzioni in capo a Regione, le Province e la Città metropolitana di Milano saranno considerati gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali per l'organizzazione delle strutture di protezione civile a livello territoriale", continua Foroni. In caso di accertata impossibilità operativa conseguente all'evento calamitoso, inattività o inadempienza nel compimento di atti obbligatori, la Regione assumerà le determinazioni di competenza nei confronti degli enti locali interessati, fermo restando il rispetto del principio di leale collaborazione.