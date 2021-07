Covid oggi Italia, 808 contagi e 12 morti: bollettino 4 luglio

04 luglio 2021 a

(Adnkronos) - Sono 808 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Registrati, inoltre, 12 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 141.640 tamponi con un tasso positività allo 0,57%. Sono 197 i ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. Scende anche il numero dei ricoveri che si attesta a 1.364, 30 in meno. Sono 1.706 i nuovi guariti.

LOMBARDIA - Sono 131 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nella tabella si fa riferimento a un solo morto da ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 33.786 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 25.866 tamponi. I guariti sono stati 608 da ieri e gli attualmente positivi scendono a quota 8.976, in calo di 478 unità. I ricoverati in terapia intensiva sono 44, uno in meno di ieri, a fronte di un nuovo ingresso nelle ultime 24 ore. Gli altri pazienti Covid negli ospedali scendono sotto quota 200, a 195 dai 208 del giorno prima.

SARDEGNA - Sono 21 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Zero morti nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.331 test rispetto a ieri. Da ieri i guariti nell'isola sono stati 6. Da inizio pandemia le vittime sono state 1.492 nella Regione. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 42 pazienti in area medica, uno in più rispetto all'ultimo bollettino, e uno in terapia intensiva. Sono 2.277 le persone in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Sassari a 14, Cagliari a 6 e uno a Oristano.

EMILIA ROMAGNA - Sono 52 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 11.916 tamponi, di cui 7.680 rapidi, con una percentuale di positività complessiva dello 0,4%. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 35,6 anni. Nelle ultime 24 ore sono guarite 131 persone. In isolamento a casa con sintomi lievi 2.410 persone. Da inizio pandemia le vittime sono state 13.264 nella Regione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22, mentre negli altri reparti Covid sono fermi a 161.

La situazione dei contagi nelle province vede Parma prima con 13 nuovi casi, segue Bologna a 10, Piacenza a 9, Reggio Emilia a 7, Modena a 4, Rimini a 3, Ferrara e Ravenna, 2 casi ciascuna, Forlì e Cesena a un caso.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 9 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.473 tamponi molecolari con una percentuale di positività dello 0,61% a cui vanno aggiunti 506 test rapidi da cui non sono stati rilevati casi. Nessun ricovero nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 6. Da inizio pandemia le morti nella Regione sono state 3.789.

LIGURIA - Sono 13 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Sono 4.352 i decessi dall'inizio dell'emergenza covid-19. I pazienti ricoverati per covid-19 sono 21 (+1), le persone in terapia intensiva sono 7 (+1). Secondo la Protezione Civile, gli attuali positivi sono 125 (-3), mentre i dimessi/guariti sono 98.999 (+16).

ABRUZZO - Sono 25 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I decessi dall'inizio dell'epidemia sono 2.512. Gli attuali positivi sono 911 (+25), mentre i dimessi/guariti sono 71.526 secondo i dati della Protezione Civile.

PIEMONTE - Sono 40 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 11.421 tamponi, di cui 7.964 antigenici con una percentuale di positività dello 0,4%. Da ieri i guariti sono stati 17. I ricoverati in terapia intensiva sono 10, uno in più rispetto a ieri, mentre quelli non in terapia intensiva sono 94, 3 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 673. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 11.696.

CAMPANIA - Sono 110 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati individuati su 5.735 tamponi molecolari e su 20 tamponi antigenici. I pazienti ricoverati per Covid sono 211, in terapia intensiva 19 persone.

VENETO - Sono 53 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Il totale dei decessi, dall'inizio dell'epidemia di covid-19, rimane 11.619. Gli attuali positivi sono 4.570 (+26), mentre i dimessi/guariti sono 409.465 (+27).

SICILIA - Sono 102 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 212 i guariti. Gli attuali positivi nell'isola sono 3.563. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Catania a 31, Messina a 19, Caltanissetta e Palermo, entrambe a 14, Trapani a 10 ed Enna a 5.

TOSCANA - Sono 50 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato inoltre 1 morto. I nuovi casi di contagio da Covid (tutti confermati con tampone molecolare), portano il totale a 244.484 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria sa coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 236.042 (96,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.689 tamponi molecolari e 5.990 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 4.138 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 1.567, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 95 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (2 in meno).

MARCHE - Sono 41 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2250 tamponi: 1150 nel percorso nuove diagnosi (di cui 416 screening con percorso Antigenico) e 1100 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 3,6%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 41 (2 nella provincia di Macerata, 7 nella provincia di Ancona, 1 nella provincia di Pesaro-Urbino, 0 nella provincia di Fermo, 27 nella provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (7 casi rilevati), contatti in setting domestico (8 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (21 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (0 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (0 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (0 casi rilevati), Contatti con coinvolgimento studenti di ogni grado di formazione (0 casi rilevati), screening percorso sanitario (0 casi rilevati), contatti con provenienza extra-regione (1 casi rilevato) e di 4 casi sono in fase di approfondimento epidemiologico.

Nel percorso Screening un totale di 416 test antigenici effettuati e 3 soggetti rilevati positivi (da sottoporre al tampone molecolare): un rapporto positivi/testati 1%.

PUGLIA - Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.710 tamponi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.698.172 test. Sono 244.192 i pazienti guariti, mentre ieri erano 244.165, 27 in più. I casi attualmente positivi sono 2.660 mentre ieri erano 2.664, 4 in meno. I pazienti ricoverati sono 118, mentre ieri erano 123, 5 in meno.

LAZIO - Sono 83 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 4 luglio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 6mila tamponi molecolari e quasi 15mila antigenici per un totale di oltre 21mila test con una percentuale di positività allo 0,3%. Da ieri i guariti sono stati 145. I ricoverati sono 155 nei reparti ordinari Covid, mentre le terapie intensive occupate sono 37 in calo di 3. I nuovi casi a Roma città sono 61.

Nella Asl Roma 1 sono 33 nuovi casi, mentre nella Asl Roma 2 sono 21 i nuovi casi. Nella Asl Roma 3 sono 7 nuovi casi e un morto. Nella Asl Roma 4 sono 5 i nuovi casi, nella Asl Roma 5 solo un nuovo contagio da ieri e 4 nella Asl Roma 6 con un morto. Nelle province si registrano 12 nuovi casi di cui 4 a Frosinone, 5 a Latina, 2 a Rieti e uno a Viterbo.