Dreamworldcup- Special event crazy for football

17 giugno 2021 a

a

a

(Roma 17 giugno 2021) - Quadrangolare di calcio a Cinque –

Il calcio per la lotta alle disuguaglianze

19 GIUGNO 2021 – H.17.00 - CIRCOLO SPORTIVO IL FARO – VIA ARCANGELO ILVENTO, ROMA

ECOS A.P.S.S.D. organizza un quadrangolare di calcio a cinque all' interno delle iniziative di promozione della cultura e dello sport di animazione territoriale e di inclusione sociale”, con il contributo della Regione Lazio e Lazio Innova SPA.

L' evento ha il patrocinio di Rai per il Sociale e della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio- .

L'iniziativa pone al centro lo sport come strumento di cura, inclusione, integrazione e speranza per le persone fragili.

Le squadre coinvolte rappresentano un serie di concetti che pongono lo sport al centro di percorsi per la cura e trattamento psichiatrico, per l'inclusione ed l'integrazione sociale di persone provenienti da paesi terzi, per il futuro e la speranza dei giovani nelle scuole. Parteciperanno:

La Nazionale Crazy For Football – la Nazionale Italiana di calcio a Cinque per persone con problemi di salute mentale che nel 2018 ha vinto la Dream world cup – il campionato del mondo di calcio a cinque di categoria, una storia raccontata nel documentario omonimo “Crazy For Football” che rappresenta la lotta allo stigma e alla discriminazione della malattia mentale.

Gli I-CARE – Una rappresentativa rifugiati e richiedenti asilo a cura della asl Roma 1 e del centro Samifo, nell'ambito del progetto europeo ICARE, in cui partecipa anche la Regione Lazio, e che ha l'obiettivo di migliorare la fase di accesso ai Servizi Sanitari Territoriali per i Titolari o Richiedenti di Protezione Internazionale.

GLI Sphere – Una rappresentativa di medici psichiatri e tecnici dello sport – nata nell' ambito del progetto europeo Sphere realizzato da Ecos con sette partner provenienti da sei paesi europei per favorire l'attività fisica nei programmi di riabilitazione psichiatrica attraverso la definizione e la condivisione di un protocollo scientifico sportivo.

L' IDEA – Una rappresentativa di studenti e STUDENTESSE DELLE scuole secondarie – I.D.E.A. è un progetto di Ecos per la realizzazione di laboratori scolastici, contro la povertà educativa, LA Dispersione, l'Esclusione e l'Abbandono scolastico.