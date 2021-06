Auto: Primerent, punto di riferimento in Italia e in Europa per il noleggio di alta gamma

09 giugno 2021 a

Roma, 9 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo il lungo periodo di fermo causato dalla pandemia che ha impattato sull'intero settore della mobilità, Primerent, società leader nel noleggio di auto di alta gamma a breve e medio termine, inizia il 2021 con un segnale molto positivo. L'azienda, che per prima ha fatto del noleggio a medio termine un punto di forza, ha scommesso sulle previsioni di ripresa provenienti dal mercato globale e dal settore, aumentando gli investimenti sui servizi di qualità che da sempre contraddistinguono l'azienda.

L'offerta del medio termine, infatti, è stata potenziata nel segno della flessibilità: per soddisfare l'esigenza di tutti coloro che non vogliono impegnarsi né con l'acquisto né con il noleggio a lungo termine, ma non rinunciano ad avere sempre a disposizione un'auto. Libertà e flessibilità: queste le parole d'ordine alla base delle scelte di consumo della clientela, che, in questo modo, può concedersi il lusso di poter guidare sempre il top di gamma e le ultime novità del mercato senza obblighi e limitazioni: scelta del numero di mesi del noleggio, secondo le proprie necessità; libertà di poter cambiare la vettura anche dopo pochi mesi; possibilità di recedere in qualsiasi momento, dando un mese di preavviso; ritiro dell'auto dopo poche ore, ovunque si voglia.

Un segnale di positività che si riversa anche guardando il prossimo futuro: in vista della bella stagione, infatti, Primerent è l'unica nel settore che per l'estate 2021 ha investito in una flotta di auto cabrio eccezionali, offrendo sul mercato il più vasto parco di questa tipologia di vetture a noleggio, al momento disponibile. Tra le new entry destinate a offrire esperienze di guida impareggiabili con noleggi a breve e medio termine: Bmw m440i xdrive, Mercedes-Amg E 53, Bmw serie 8 cabrio, Bmw serie 4, Mercedes-benz classe E, Audi TT Roadster. Non per ultimo, la società ha lavorato al restyling della propria immagine che attesta la volontà di proseguire sulla strada della crescita, definendo sempre maggiormente la propria riconoscibilità, che la rende punto di riferimento in Italia e in Europa per il noleggio di auto esclusive. I lavori hanno riguardato il rifacimento completo del sito, in grado di trasmettere all'utente il senso di eleganza ed esclusività che da sempre distingue Primerent.

Nuova veste anche per il logo, dallo stile più moderno ma che preserva una continuità con quello passato: una scelta che esprime perfettamente l'ambizione dell'azienda, ovvero assicurare il servizio tailor made e di alta gamma di sempre, continuando ad evolversi e a migliorarsi per mantenere la posizione di top player nel settore.

"Gli ultimi aggiornamenti - dichiara Saverio Castellaneta, amministratore delegato di Primerent - relativi alla ripresa del settore illustrati dal premier Mario Draghi, come la ripresa degli spostamenti tra regioni con il 'pass verde nazionale' e a giugno, il green pass europeo, fanno sperare in una conseguente ripartenza anche del settore della mobilità, nel dettaglio quello del noleggio d'auto. Molti viaggiatori prediligeranno infatti i viaggi in macchina per tragitti brevi o medi, e noi di Primerent, siamo pronti con la nostra flotta ad accompagnare i turisti lungo la Penisola e anche oltre i confini, sempre all'insegna dell'esclusività e della sicurezza".

"Le vetture - assicura - sono tutte sanificate con un processo ideato direttamente da noi, per proteggere i clienti e rendere l'esperienza di noleggio sicura al 100%. Speriamo che questa sia l'estate della ripartenza per tutti i settori, non solo il nostro, per poter proseguire sulla strada della crescita e raggiungere obiettivi sempre più sfidanti".