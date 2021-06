Sanità: Mazzeo, 'La Toscana è prima in Italia per i livelli essenziali di assistenza'

08 giugno 2021 a

Firenze, 8 giu. - (Adnkronos) - "La Toscana è prima in Italia per i livelli essenziali di assistenza (Lea), l'indicatore che misura l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni offerte dal sistema sanitario regionale. Non solo: lo studio dell'Agenas ha anche certificato che la nostra regione è la seconda ad aver ridotto meno le prestazioni ambulatoriali durante la pandemia. È un doppio risultato che ci rende davvero orgogliosi e che è stato possibile grazie allo straordinario lavoro quotidiano dei professionisti della sanità toscana. Sono loro il fiore all'occhiello del nostro sistema sanitario e sarà grazie a loro che costruiremo la nuova sanità post Covid". Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo.

"Sappiamo che si può fare sempre meglio e che c'è ancora tanto da fare, per esempio sulle liste d'attesa, sulla sanità territoriale e gli accessi al pronto soccorso - sottolinea Mazzeo su Facebook - Proveremo a farlo con la grande campagna di ascolto lanciata con gli Stati Generali della Sanità e ci impegneremo a investire sempre di più su personale, strutture e tecnologie per continuare ad essere non solo un'eccellenza italiana ma essere sempre più un modello di riferimento per tutta Europa".