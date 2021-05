11 maggio 2021 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il modo sprezzante usato dai Cinque Stelle contro il Pd a Roma dimostra ancora una volta che non c'è spazio per un accordo strategico coi grillini. Non coi sovranisti, non coi populisti. Italia Viva lo dice da mesi, la realtà non solo romana lo conferma oggi". Lo scrive Matteo Renzi su Fb.