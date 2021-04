Dall'ingegnere informatico italiano Vittorio Casale una App per gli appassionati di golf

30 aprile 2021 a

a

a

(Roma, 30 aprile 2021) - Roma, 30 aprile 2021 - L'ingegnere informatico Vittorio Casale sta lavorando ad una start-up per il lancio di un'App rivolta al mondo dei golfisti: si tratta dell'applicazione 'GolFinger', richiamando il titolo di un noto film dell'agente 007, che consentirà agli appassionati di questo sport di conoscere in tempo reale le informazioni e la disponibilità dei principali campi da golf in Italia ed in Europa, con le migliori soluzioni di soggiorno e le combinazioni di transfer che potranno essere costruite su misura per ogni singola richiesta. L'App permetterà così di pianificare vacanze golf, con un aggiornamento continuo delle eventuali offerte lanciate dai vari circoli golf e dai principali circuiti di richiamo internazionale.

Grazie all'intelligenza artificiale presente nell'app sarà possibile misurare e migliorare le prestazioni del giocatore. Golfinger sarà in grado di "parlare" con qualsiasi modello di smartwatch e raccogliere centinaia di metriche, ad esempio rotazione, angolo e potenza. A breve sarà disponibile una prima versione beta su questo repository:

___________________________________________________________________

Ufficio Stampa: Effecicomunicazione (email: