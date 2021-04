Superlega: giocatori Cadice vestiranno maglia con scritto 'il calcio appartiene a tutti'

21 aprile 2021 a

Cadice, 21 apr. - (Adnkronos) - I giocatori del Cadice entreranno stasera in campo per il riscaldamento in vista del match contro il Real Madrid con una maglia simile a quella indossata dai colleghi del Leeds prima della sfida poi pareggiata lunedì sera contro il Liverpool. "Il calcio appartiene a tutti", il messaggio sulle t-shirt, diretto ai fondatori della Superlega e quindi anche ai 'blancos'. Lo annuncia 'Marca'.