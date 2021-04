Roma: Radicali, 'così non va, su primarie serve incontro segretari partiti'

21 aprile 2021 a

Roma, 21 apr (Adnkronos) - "A seguito dell'incontro di ieri del tavolo del centrosinistra e le indiscrezioni di stampa apparse oggi ci teniamo a ribadire che per noi il percorso delle primarie è ancora tutto da definire così come il perimetro della coalizione". Lo dicono Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani, e Leone Barilli, segretario di Radicali Roma.

"Ricordiamo che queste non sono le primarie del Pd ma eventualmente di un raggruppamento di forze complesso ed eterogeneo. Ieri abbiamo chiesto un chiarimento rispetto all'assenza di Azione, Italia Viva e +Europa. La risposta del segretario romano del Pd Andrea Casu non è stata sufficiente", continuano.

"È molto complicato affrontare nodi politici significativi in una riunione di 40 persone per di più convocata alle ore 21. Per questo chiediamo un incontro tra i segretari cittadini dei partiti che potrebbero comporre la coalizione per chiarire una volta per tutte il perimetro e poi passare alla governance", proseguono.