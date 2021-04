Covid: Erba (M5s), 'nostra proposta su test salivari respinta a novembre, persi 6 mesi'

21 aprile 2021 a

Milano, 21 apr.(Adnkronos) - "Test salivari nelle scuole dai primi di maggio: con estremo ritardo la Giunta di Regione Lombardia annuncia l'introduzione dei kit rapidi all'interno degli istituti scolastici. Da novembre 2020 la stessa proposta era stata avanzata ripetutamente dal Movimento 5 stelle Lombardia, ma sempre bocciata dalla maggioranza guidata da Fontana". Così Raffaele Erba, consigliere regionale del M5s Lombardia, aggiungendo: "Con l'adozione dei test rapidi salivari dai primi di maggio Regione Lombardia arriva con un colpevole ritardo di sei mesi".

Per Erba "è inaccettabile vedere che oggi questo importante tema sia rivendicato come spot propagandistico dal centrodestra di Regione Lombardia dopo sei mesi di bocciature alle medesime proposte fatte dal Movimento 5 Stelle". Da tempo, aggiunge, "avevo cercato di avviare un percorso serio in Consiglio regionale per utilizzare i kit salivari nelle scuole e in altri luoghi sensibili".

A novembre "avevo presentato un ordine del giorno nel quale chiedevo l'avvio della sperimentazione nelle Rsa, bocciato in aula; a dicembre avevo interrogato l'ex assessore Gallera in commissione Sanità, ma ho ricevuto risposte poco chiare". E infine, "a gennaio 2021, avevo presentato per le scuole una specifica mozione in aula, bocciata nuovamente da una maggioranza che oggi la sbandiera come se fosse una propria iniziativa. L'aspetto inaccettabile e che indigna profondamente -conclude l'esponente pentastellato- non è tanto la paternità dell'idea ma tutto il tempo che è stato perso inutilmente per adottare uno strumento che avrebbe potuto individuare i contagi molto prima e frenare la diffusione del virus sul nostro territorio. Come al solito, a pagare i ritardi e le indecisioni della Giunta, sono i cittadini lombardi".