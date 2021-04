Como: aggredisce e minaccia madre e sorella, arrestato 41enne

16 aprile 2021 a

Milano, 16 apr. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Como un uomo di 41 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L'uomo, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, perseguitava la madre e la sorella con continue aggressioni fisiche e psicologiche, insultandole e minacciandole di morte. La polizia era intervenuta in diverse occasioni e, dopo nuovi accertamenti, ha arrestato il 41enne, portandolo nel carcere di Como.