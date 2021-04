14 aprile 2021 a

Lugano, 14 apr. - (Adnkronos) - Vincenzo Nibali è caduto questa mattina mentre si stava allenando e si è infortunato al polso destro. Lo annuncia la sua squadra, la Trek-Segafredo su Twitter dove aggiunge che il ciclista siciliano è in questo momento all'ospedale di Lugano per effettuare dei controlli radiografici per capire meglio l'entità del problema.