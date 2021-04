Bitcoin: continua la sua corsa, superati i 64 mila dollari

14 aprile 2021 a

a

a

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Continua la corsa del Bitcoin che oggi ha registrato un nuovo record a 64.829 dollari. A favorire l'impennata della regina delle criptovalute è lo sbarco in borsa di Coinbase, la piattaforma di trading delle criptovalute che domani sarà quotata sul Nasdaq. Buona performance anche per le altre criptovalute come l'Ethereum che guadagna il 6,32% a 2.352 euro. Attualmente il bitcoin si aggira a 63.970 dollari, in progressione del 2,31%.