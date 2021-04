Alpian conclude un round B di finanziamento da USD 18 milioni

08 aprile 2021 a

ZURIGO, GINEVRA e LUGANO, Svizzera, 8 aprile 2021 /PRNewswire/ -- La società di servizi finanziari digitali Alpian SA («Alpian»), incubata dal gruppo bancario svizzero REYL & Cie SA ("REYL"), ha annunciato oggi l'ottenimento di un round B di finanziamento di circa USD 18 milioni (CHF 16,9 milioni). La raccolta fondi fa seguito al round A del 2020 in cui furono raccolti CHF 12,2 milioni.

Il recente finanziamento consentirà ad Alpian di finalizzare lo sviluppo della sua offerta digitale mirata al segmento mass-affluent, persone con patrimonio investibile tra CHF 100 000 e 1 000 000, e di garantire l'operatività per un lancio sul mercato di successo, salvo l'ottenimento dell'approvazione regolamentare. L'offerta combina una tecnologia all'avanguardia a consulenti finanziari per creare portafogli di investimento personalizzati in linea con le preferenze personali, così da fornire a ciascun cliente un'esperienza unica sulla base del proprio concetto di ricchezza. Saranno offerti anche servizi di pagamento per soddisfare le esigenze bancarie quotidiane.

Schuyler Weiss, CEO di Alpian ha commentato:

«Mentre i fondi del round A sono stati utilizzati per costruire la banca digitale, i fondi del round B saranno principalmente impiegati per lanciare la banca sul mercato svizzero, salvo l'ottenimento della licenza bancaria completa da parte della FINMA.»

Pasha Bakhtiar, membro del consiglio di amministrazione di Alpian e partner di REYL, ha affermato:

"Questo eccezionale traguardo è un'importante conferma del talento e delle capacità esecutive del management di Alpian e della mentalità innovativa sostenuta da REYL & Cie. Siamo particolarmente orgogliosi che quest'idea incubata sia evoluta in una società fiorente attirando un ampio interesse da parte degli investitori, oltre che supporto dal nostro partner strategico ISP/Fideuram."

Chi è Alpian

Alpian è una società tecnologica finanziaria svizzera incubata dalla banca privata REYL & Cie e costituita nell'ottobre 2019. La sua offerta combinerà servizi di private banking e wealth management a servizi bancari di uso quotidiano destinati ai mass-affluent con possibilità d'investimento. Alpian ha inoltrato una richiesta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per ottenere una licenza bancaria completa e intende lanciare la sua gamma di prodotti e servizi nel corso del 2021, salvo l'ottenimento della licenza bancaria completa da parte della FINMA.

Informazioni su REYL

Fondato nel 1973, il Gruppo REYL è un gruppo bancario indipendente e diversificato con uffici in Svizzera (Ginevra, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Il Gruppo REYL gestisce un patrimonio di oltre CHF 13,5 miliardi e impiega più di 220 professionisti.

