Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Volevo innanzitutto esprimere forte soddisfazione per la partecipazione del Presidente Biden ad un segmento del Consiglio europeo, la sua presenza" mostra la volontà "di imprimere nuovo slancio alle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea". Così il premier Mario Draghi in Aula al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue.