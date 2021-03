Covid: Toscana, riaperte le prenotazioni per vaccino AstraZeneca

24 marzo 2021 a

Firenze, 24 mar. - (Adnkronos) - Sono riaperte, da oggi mercoledì 24 marzo, in Toscana le prenotazioni con il vaccino AstraZeneca per i cittadini nati dal 1941 al 1944 (che non hanno ancora compiuto 80 anni), forze armate e forze dell'ordine, personale scolastico e universitario docente e non docente, purché in servizio.

Le prenotazioni saranno possibili fino all'esaurimento dei posti disponibili (a ciascun posto corrisponde una dose di vaccino). Per collegarsi al portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home