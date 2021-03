Dl Sostegni: Salvini, 'pace fiscale imprescindibile con rottamazione'

18 marzo 2021 a

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Per la Lega è imprescindibile, ma io direi che per gli italiani è imprescindibile", che nel decreto legge Sostegni "ci sia la pace fiscale, la rottamazione di decine di milioni di cartelle esattoriali vecchie che sarebbero la morte per milioni di famiglie italiane". Lo ribadisce il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo un incontro al ministero delle Infrastrutture con il viceministro della Lega Alessandro Morelli.